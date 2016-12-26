В ДТП с «перевертышем» на Октябрьской набережной пострадал водитель

Столкновение двух легковых иномарок, приведшее к опрокидыванию одного из автомобилей, отмечено МЧС Петербурга ночью двадцать шестого декабря на набережной Октябрьской. Свидетели происшествия сообщают о пострадавшем водителе, мужчина госпитализирован.ГУ МЧС уточняет, столкновение иномарок Daewoo и Mitsubishi произошло около 00:15. Оба автомобиля значительно деформированы.