В ДТП с «перевертышем» на Октябрьской набережной пострадал водитель
Столкновение двух легковых иномарок, приведшее к опрокидыванию одного из автомобилей, отмечено МЧС Петербурга ночью двадцать шестого декабря на набережной Октябрьской. Свидетели происшествия сообщают о пострадавшем водителе, мужчина госпитализирован.
ГУ МЧС уточняет, столкновение иномарок Daewoo и Mitsubishi произошло около 00:15. Оба автомобиля значительно деформированы.
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