В центре Петербурга около Летнего сада сгорел грузовик

В центре Петербурга неподалеку от Летнего сада, днем двадцать пятого декабря, службой МЧС зафиксирован пожар в грузовике «ГАЗ». В ведомстве уточнили, вследствие возгорания значительно повреждена кабина.Управление МЧС отмечает, сообщение о пожаре в грузовике на набережной Дворцовой (дом № 4) поступило в 13:49. Работы по ликвидации огня завершены за тринадцать минут.Сведения о состоянии водителя уточняются. В мероприятиях задействованы девять сотрудников и две единицы техники.