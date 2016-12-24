В центре Петербурга около Летнего сада сгорел грузовик
В центре Петербурга неподалеку от Летнего сада, днем двадцать пятого декабря, службой МЧС зафиксирован пожар в грузовике «ГАЗ». В ведомстве уточнили, вследствие возгорания значительно повреждена кабина.
Управление МЧС отмечает, сообщение о пожаре в грузовике на набережной Дворцовой (дом № 4) поступило в 13:49. Работы по ликвидации огня завершены за тринадцать минут.
Сведения о состоянии водителя уточняются. В мероприятиях задействованы девять сотрудников и две единицы техники.
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В центре Петербурга неподалеку от Летнего сада, днем двадцать пятого декабря, службой МЧС зафиксирован пожар в грузовике «ГАЗ».
В понедельник, двадцать шестого декабря, жителей и гостей Северной столицы вновь ждет усиление ветра.
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