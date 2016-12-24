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Петербург 26 декабря ждет усиление ветра

Петербург 26 декабря ждет усиление ветра


В понедельник, двадцать шестого декабря, жителей и гостей Северной столицы вновь ждет усиление ветра. Специалисты МЧС информируют о возможном увеличении силы ветра в Петербурге вплоть до семнадцати м/с.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями управление МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности.
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