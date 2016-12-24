Петербург 26 декабря ждет усиление ветра

В понедельник, двадцать шестого декабря, жителей и гостей Северной столицы вновь ждет усиление ветра. Специалисты МЧС информируют о возможном увеличении силы ветра в Петербурге вплоть до семнадцати м/с.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями управление МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности.
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В центре Петербурга неподалеку от Летнего сада, днем двадцать пятого декабря, службой МЧС зафиксирован пожар в грузовике «ГАЗ».
В понедельник, двадцать шестого декабря, жителей и гостей Северной столицы вновь ждет усиление ветра.
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С двадцать седьмого декабря закрытие движения в одном направлении вводится на проспекте Обуховской Обороны.
Транспортная авария с участием автомобилей Skoda Rapid и BMW зафиксирована службой МЧС ночью двадцать пятого декабря на улице Маршала Говорова (Кировский район).
Горение панели в иномарке Jeep Grand Cherokee зарегистрировано службой МЧС ранним утром двадцать пятого декабря в Невском районе Петербурга.
Возгорание в иномарке Opel зарегистрировано МЧС Петербурга ночью двадцать пятого декабря на Дачном проспекте (Кировский район).
Конногвардейский бульвар (Адмиралтейский район Петербурга) закрывается в обоих направлениях двадцать шестого декабря.
Ограбление водителя, в ходе которого пострадавший лишился груза сигарет, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга двадцать третьего декабря.