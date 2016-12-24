В ДТП на улице Маршала Говорова погиб пассажир иномарки

Транспортная авария с участием автомобилей Skoda Rapid и BMW зафиксирована службой МЧС ночью двадцать пятого декабря на улице Маршала Говорова (Кировский район). Согласно предварительным сведениям, один из пассажиров BMW получил несовместимые с жизнью повреждения. Семь пострадавших госпитализированы.Управление МЧС уточняет, дорожное происшествие отмечено (04:35) около дома № 6/5. В спасательных мероприятиях задействованы пять сотрудников.