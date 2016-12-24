В ДТП на улице Маршала Говорова погиб пассажир иномарки
Транспортная авария с участием автомобилей Skoda Rapid и BMW зафиксирована службой МЧС ночью двадцать пятого декабря на улице Маршала Говорова (Кировский район). Согласно предварительным сведениям, один из пассажиров BMW получил несовместимые с жизнью повреждения. Семь пострадавших госпитализированы.
Управление МЧС уточняет, дорожное происшествие отмечено (04:35) около дома № 6/5. В спасательных мероприятиях задействованы пять сотрудников.
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В центре Петербурга неподалеку от Летнего сада, днем двадцать пятого декабря, службой МЧС зафиксирован пожар в грузовике «ГАЗ».
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