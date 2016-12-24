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В ночные часы на Дачном проспекте горел автомобиль Opel

В ночные часы на Дачном проспекте горел автомобиль Opel


Возгорание в иномарке Opel зарегистрировано МЧС Петербурга ночью двадцать пятого декабря на Дачном проспекте (Кировский район). В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 02:30, неподалеку от дома № 36 (к. 6).

В полном объеме провести все мероприятия по ликвидации возгорания девяти сотрудникам удалось за пятьдесят четыре минуты. Причины возгорания устанавливаются.

фото: ГУ МЧС
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