В ночные часы на Дачном проспекте горел автомобиль Opel

фото: ГУ МЧС

Возгорание в иномарке Opel зарегистрировано МЧС Петербурга ночью двадцать пятого декабря на Дачном проспекте (Кировский район). В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 02:30, неподалеку от дома № 36 (к. 6).В полном объеме провести все мероприятия по ликвидации возгорания девяти сотрудникам удалось за пятьдесят четыре минуты. Причины возгорания устанавливаются.