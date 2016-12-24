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В Петербурге грабители напали на водителя и похитили груз сигарет

В Петербурге грабители напали на водителя и похитили груз сигарет


Ограбление водителя, в ходе которого пострадавший лишился груза сигарет, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга двадцать третьего декабря. Суммарно грабители завладели тридцатью коробками с табачными изделиями.

Согласно данным МВД, около 08:50, на шоссе Мурманском двое злоумышленников напали на 20-летнего водителя. Пострадавшего вывезли в неустановленный район, где перегрузили коробки с сигаретами в свое транспортное средство.

Впоследствии ограбленный автомобиль вместе с водителем был брошен на пересечении проспекта Большевиков и Октябрьской набережной. Ведется розыск грабителей.
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