В ночные часы на Пулковском шоссе сгорел автомобиль KIA

В ночные часы двадцать четвертого декабря на шоссе Пулковском службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле KIA. В ведомстве уточнили, неподалеку от дома № 36/3 (около 03:40) в иномарке горел отсек двигателя. Впоследствии огонь охватил салон автомобиля.Работы по ликвидации пожара удалось завершить за сорок семь минут. Специалисты МЧС отметили, пострадавших нет.