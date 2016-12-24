В ночные часы на Пулковском шоссе сгорел автомобиль KIA
В ночные часы двадцать четвертого декабря на шоссе Пулковском службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле KIA. В ведомстве уточнили, неподалеку от дома № 36/3 (около 03:40) в иномарке горел отсек двигателя. Впоследствии огонь охватил салон автомобиля.
Работы по ликвидации пожара удалось завершить за сорок семь минут. Специалисты МЧС отметили, пострадавших нет.
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