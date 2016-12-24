В ДТП на улице Бабушкина автобус «разорвал» иномарку Honda
В столкновении автобуса и автомобиля Honda, зафиксированного ночью двадцать четвертого декабря на улице Бабушкина, иномарка получила значительные повреждения. Автомобиль вследствие удара буквально развалился на части, фрагмент корпуса остался на месте соприкосновения с автобусом, меж тем сама иномарка отлетела на несколько метров.
Управление МЧС уточняет, около 00:50, неподалеку от дома № 133 автомобиль столкнулся с автобусом № 327. Согласно данным ведомства, пострадавших в транспортной аварии не отмечено.
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