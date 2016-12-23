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Три автомобиля столкнулись на внешней стороне КАД

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне КАД


Столкновение трех автомобилей «ВАЗ», Volkswagen и Citroen зафиксировано службой МЧС Петербурга днем двадцать третьего декабря. Групповая транспортная авария отмечена на 73-м км (внешняя сторона) Кольцевой дороги (КАД).

Заключение медицинских специалистов о пострадавших уточняется. Технические работы проводили пять специалистов МЧС.
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