В Ленобласти полицейский получил взятку в виде иномарки и 160 тыс. рублей

В Ленобласти за взятку в виде иномарки и 160 тыс. рублей задержан действующий сотрудник полицейского ведомства. В отношении мздоимца инициирована проверка.Согласно данным МВД, двадцать второго декабря около 18:00, на улице Молодцова (Сертолово) задержан 34-летний полицейский. Сотрудник МВД требовал у 31-летнего мужчины, якобы причастного к мошенничеству с автомобилями, взятку в виде иномарки Mitsubishi и крупной суммы денежных средств.Следственные органы проводят уголовное разбирательство. В контексте участия в происшествии сотрудника полиции ведется внутренняя проверка.