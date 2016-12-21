В Ленобласти полицейский получил взятку в виде иномарки и 160 тыс. рублей
В Ленобласти за взятку в виде иномарки и 160 тыс. рублей задержан действующий сотрудник полицейского ведомства. В отношении мздоимца инициирована проверка.
Согласно данным МВД, двадцать второго декабря около 18:00, на улице Молодцова (Сертолово) задержан 34-летний полицейский. Сотрудник МВД требовал у 31-летнего мужчины, якобы причастного к мошенничеству с автомобилями, взятку в виде иномарки Mitsubishi и крупной суммы денежных средств.
Следственные органы проводят уголовное разбирательство. В контексте участия в происшествии сотрудника полиции ведется внутренняя проверка.
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В Ленобласти за взятку в виде иномарки и 160 тыс. рублей задержан действующий сотрудник полицейского ведомства.
С двадцать третьего декабря улица Зольная (Невский район Петербурга) ограничивается для движения.
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