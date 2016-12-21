В Петербурге утром обгорели два автомобиля

В Выборгском районе на Поэтическом бульваре ранним утром двадцать третьего декабря пожар охватил два припаркованных автомобиля. В иномарке Hyundai, по информации МЧС Петербурга, повреждены все части. В расположенное неподалеку «Ниве» обгорел бампер.
Тревожное сообщение поступило в 08:26, работы (возгорание отмечено около дом № 3) завершены за тринадцать минут. Пострадавших не зафиксировано.
фото: ГУ МЧС
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С двадцать третьего декабря улица Зольная (Невский район Петербурга) ограничивается для движения.
В Выборгском районе на Поэтическом бульваре ранним утром двадцать третьего декабря пожар охватил два припаркованных автомобиля.
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