—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Петербурге утром обгорели два автомобиля
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге утром обгорели два автомобиля

В Петербурге утром обгорели два автомобиля


В Выборгском районе на Поэтическом бульваре ранним утром двадцать третьего декабря пожар охватил два припаркованных автомобиля. В иномарке Hyundai, по информации МЧС Петербурга, повреждены все части. В расположенное неподалеку «Ниве» обгорел бампер.

Тревожное сообщение поступило в 08:26, работы (возгорание отмечено около дом № 3) завершены за тринадцать минут. Пострадавших не зафиксировано.

фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР

В групповой аварии на КАД погиб ребенок

Групповая авария с участием автомобилей Mercedes-Benz, «ГАЗель» и SsangYong зафиксирована утром двадцать второго декабря на КАД (Кольцевая дорога) в Невском районе.
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса