В Петербурге утром обгорели два автомобиля

фото: ГУ МЧС

В Выборгском районе на Поэтическом бульваре ранним утром двадцать третьего декабря пожар охватил два припаркованных автомобиля. В иномарке Hyundai, по информации МЧС Петербурга, повреждены все части. В расположенное неподалеку «Ниве» обгорел бампер.Тревожное сообщение поступило в 08:26, работы (возгорание отмечено около дом № 3) завершены за тринадцать минут. Пострадавших не зафиксировано.