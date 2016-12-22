В тоннеле на Канонерском острове «КамАЗ» протаранил машины «Мостотреста»
Столкновение грузовика «КамАЗ» с тремя автомобилями предприятия «Мостотрест» зарегистрировано службой МЧС Петербурга днем двадцать второго декабря. Согласно предварительным сведениям, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.
Управление МЧС отметило, около 12:10, автомобиль «КамАЗ» протаранил две машины «ГАЗель» и «ЗиЛ». В технических работах принимали участие пять сотрудников ведомства.
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Столкновение грузовика «КамАЗ» с тремя автомобилями предприятия «Мостотрест» зарегистрировано службой МЧС Петербурга днем двадцать второго декабря.
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