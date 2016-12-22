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Володарский мост не поделили «девятка» и KIA

Володарский мост не поделили «девятка» и KIA


Столкновение автомобилей «ВАЗ-2109» и KIA зарегистрировано службой МЧС утром двадцать второго декабря на Володарском мосту. Работала бригада «Скорой», сведения о пострадавших уточняются.

В ведомстве МЧС уточнили, столкновение отмечено около 09:40. Привлекалась команда из пяти специалистов.
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