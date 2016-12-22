В групповой аварии на КАД погиб ребенок

Групповая авария с участием автомобилей Mercedes-Benz, «ГАЗель» и SsangYong зафиксирована утром двадцать второго декабря на КАД (Кольцевая дорога) в Невском районе. Очевидцы сообщают о погибшем ребенке. В ДТП есть пострадавшие. Официальное заключение экспертов полицейского ведомства уточняется.ГУ МЧС отметило, столкновение автомобилей произошло около 05:45, на 95-м (внешняя сторона) км КАД. В спасательных мероприятиях от службы МЧС на месте аварии задействованы пять сотрудников.