Трамвай и легковушка столкнулись на проспекте Солидарности
В транспортной аварии на территории Невского района Петербурга, зафиксированной утром двадцать первого декабря, столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Очевидцы сообщают о пострадавшем пассажире легковушки. Сведения уточняются.
Управление МЧС отметило, дорожное происшествие произошло на проспекте Солидарности. Автомобиль получил значительные повреждения. Спасательные работы проводили пять специалистов.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Столкновение грузовика «КамАЗ» с тремя автомобилями предприятия «Мостотрест» зарегистрировано службой МЧС Петербурга днем двадцать второго декабря.
В Петербурге с восьмого января запускаются специальные пригородные поезда, известные по предыдущим годам под говорящим за себя названием «Лыжные стрелы».
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».