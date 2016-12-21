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Трамвай и легковушка столкнулись на проспекте Солидарности

Трамвай и легковушка столкнулись на проспекте Солидарности


В транспортной аварии на территории Невского района Петербурга, зафиксированной утром двадцать первого декабря, столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Очевидцы сообщают о пострадавшем пассажире легковушки. Сведения уточняются.

Управление МЧС отметило, дорожное происшествие произошло на проспекте Солидарности. Автомобиль получил значительные повреждения. Спасательные работы проводили пять специалистов.
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