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В ДТП на набережной Волковки столкнулись Hyndai и «Нива»

В ДТП на набережной Волковки столкнулись Hyndai и «Нива»


Столкновение иномарки и отечественной «Нивы» зафиксировано МЧС Петербурга утром двадцать первого декабря во Фрунзенском районе. Официальные данные о пострадавших уточняются.

Управление МЧС отметило, авария произошла на набережной Волковки около 07:55. Технические работы осуществляли пять сотрудников ведомства.
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