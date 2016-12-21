В ДТП на набережной Волковки столкнулись Hyndai и «Нива»
Столкновение иномарки и отечественной «Нивы» зафиксировано МЧС Петербурга утром двадцать первого декабря во Фрунзенском районе. Официальные данные о пострадавших уточняются.
Управление МЧС отметило, авария произошла на набережной Волковки около 07:55. Технические работы осуществляли пять сотрудников ведомства.
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В Петербурге с восьмого января запускаются специальные пригородные поезда, известные по предыдущим годам под говорящим за себя названием «Лыжные стрелы».
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