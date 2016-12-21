В Московском районе на улице Победы сгорел автомобиль Suzuki
В утренние часы среды, двадцать первого декабря, на улице Победы (Московский район Петербурга) отмечено возгорание в автомобиле Suzuki. В ведомстве МЧС уточнили, пожар на улице Победы (дом № 16) ликвидировали пять специалистов.
Автомобиль значительно (выгорание салона) поврежден. Пострадавших не зафиксировано.
фото: ГУ МЧС
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