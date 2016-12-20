В Невском районе на улице Белышева сгорел «ВАЗ-2115»
Возгорание в автомобиле «ВАЗ-2115», приведшее к значительному повреждению всех частей, отмечено МЧС Петербурга в Невском районе. В службе подчеркнули, пострадавших не зарегистрировано.
Работы по ликвидации пожара проводились на улице Белышева (дом № 8, к. 2). Мероприятия завершены за восемнадцать минут (15:28). Привлекались пять специалистов.
фото: ГУ МЧС
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