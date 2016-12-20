В Петербурге на Выборгском шоссе столкнулись три иномарки
В утренние часы двадцатого декабря в Выборгском районе Петербурга службой МЧС зафиксирована тройная транспортная авария. Среди участников ДТП по данным ведомства грузовик Scania, а также два автомобиля Skoda и Ford.
Столкновение произошло на шоссе Выборгском (354 км). МЧС Петербурга уточняет, пострадавших нет. В технических работах задействована команда из пяти сотрудников.
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