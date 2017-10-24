ГАТИ Петербурга согласовала 72 объекта ремонта дорог на 2018 год

ГАТИ Петербурга согласовала семьдесят два объекта, на которых в будущем году будет проводиться ремонт дорог. В частности работы запланированы на проспектах Среднем и Малом (В.О.), проспекте Стачек. Обновление трамвайных путей будет произведено на проспектах Культуры, Энгельса, Светлановском, Московском.Ремонтные мероприятия планируется провести на площади Восстания, набережной Фонтанки, улице Благодатной, проспекте Коломяжском, улице Яхтенной. В программу ремонта, рассчитанную до 2020 года, включено более 1,5 тыс. объектов.