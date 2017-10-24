—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » ГАТИ Петербурга согласовала 72 объекта ремонта дорог на 2018 год
Применить опции расширенного поиска



                                      


ГАТИ Петербурга согласовала 72 объекта ремонта дорог на 2018 год

ГАТИ Петербурга согласовала 72 объекта ремонта дорог на 2018 год


ГАТИ Петербурга согласовала семьдесят два объекта, на которых в будущем году будет проводиться ремонт дорог. В частности работы запланированы на проспектах Среднем и Малом (В.О.), проспекте Стачек. Обновление трамвайных путей будет произведено на проспектах Культуры, Энгельса, Светлановском, Московском.

Ремонтные мероприятия планируется провести на площади Восстания, набережной Фонтанки, улице Благодатной, проспекте Коломяжском, улице Яхтенной. В программу ремонта, рассчитанную до 2020 года, включено более 1,5 тыс. объектов.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА