В Петербурге 18 октября прогнозируется усиление ветра

В Петербурге восемнадцатого октября прогнозируется усиление ветра. В течение дня сила ветра может достигать двенадцати м/с. В отдельных районах могут наблюдаться порывы до восемнадцати м/с, отмечает МЧС.Возможен незначительный дождь.