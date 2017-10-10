В Петербурге 18 октября прогнозируется усиление ветра

В Петербурге восемнадцатого октября прогнозируется усиление ветра. В течение дня сила ветра может достигать двенадцати м/с. В отдельных районах могут наблюдаться порывы до восемнадцати м/с, отмечает МЧС.
Возможен незначительный дождь.
Будьте внимательны!
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В Петербурге восемнадцатого октября прогнозируется усиление ветра.
В понедельник, шестнадцатого октября, в Петербурге прошла пресс-конференция по планам дорожных работ в 2018 году.
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АМ Питер Прочитано (раз): 77 | Оставлено комментариев: 0 Распечатать
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