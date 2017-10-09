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В Петербурге на 2018 год запланирован ремонт 89 крупных дорог

В Петербурге на 2018 год запланирован ремонт 89 крупных дорог


В понедельник, шестнадцатого октября, в Петербурге прошла пресс-конференция по планам дорожных работ в 2018 году. Согласно заявлению представителей КРТИ, суммарно ремонт запланирован на 89 крупных объектах. Стоимость всех мероприятий оценивается в 5 млрд рублей.

В частности ремонт планируется провести на Невском проспекте, набережных Английской и Фонтанки, проспекте Адмиралтейском, Среднем и Малом ВО, проспекте Энгельса. В проекте также фигурирует ряд других крупных дорожных объектов города.
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