В Петербурге на 2018 год запланирован ремонт 89 крупных дорог

В понедельник, шестнадцатого октября, в Петербурге прошла пресс-конференция по планам дорожных работ в 2018 году. Согласно заявлению представителей КРТИ, суммарно ремонт запланирован на 89 крупных объектах. Стоимость всех мероприятий оценивается в 5 млрд рублей.В частности ремонт планируется провести на Невском проспекте, набережных Английской и Фонтанки, проспекте Адмиралтейском, Среднем и Малом ВО, проспекте Энгельса. В проекте также фигурирует ряд других крупных дорожных объектов города.