Садовая улица ограничивается в связи со съемкой фильма

Садовая улица ограничивается для следования транспорта в связи с работой съемочной группы. В период с 22:00 шестнадцатого октября вплоть до шести утра блокируется движение на участке от набережной Фонтанки до площади Тургенева.
Будьте внимательны!
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Садовая улица ограничивается для следования транспорта в связи с работой съемочной группы.
В Петербурге пятнадцатого, девятнадцатого и двадцать девятого октября в связи с проведением спортивных мероприятий ограничивается движение.
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АМ Питер Прочитано (раз): 113 | Оставлено комментариев: 0 Распечатать
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