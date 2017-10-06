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Садовая улица ограничивается в связи со съемкой фильма

Садовая улица ограничивается в связи со съемкой фильма


Садовая улица ограничивается для следования транспорта в связи с работой съемочной группы. В период с 22:00 шестнадцатого октября вплоть до шести утра блокируется движение на участке от набережной Фонтанки до площади Тургенева.

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