В Петербурге в связи со спортивными мероприятиями ограничивается движение

В Петербурге пятнадцатого, девятнадцатого и двадцать девятого октября в связи с проведением спортивных мероприятий ограничивается движение. Ограничения вводятся в районе стадиона «Санкт-Петербург».С 15:00 до конца суток движение блокируется на проспекте Морском, улице Рюхина, Южной и Северной дороге, проспекте Крестовском. Въезд запрещен на улице Яхтенной.В течение всего дня остановка запрещена на Северной и Южной дороге, улице Савиной, проспекте Морском, улице Гребной, улице Рюхина, проспекте Крестовском, переулке Бодровом, проспекте Приморском, улице Яхтенной, улице Беговой.