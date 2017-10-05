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В Петербурге в связи со спортивными мероприятиями ограничивается движение

В Петербурге в связи со спортивными мероприятиями ограничивается движение


В Петербурге пятнадцатого, девятнадцатого и двадцать девятого октября в связи с проведением спортивных мероприятий ограничивается движение. Ограничения вводятся в районе стадиона «Санкт-Петербург».

С 15:00 до конца суток движение блокируется на проспекте Морском, улице Рюхина, Южной и Северной дороге, проспекте Крестовском. Въезд запрещен на улице Яхтенной.

В течение всего дня остановка запрещена на Северной и Южной дороге, улице Савиной, проспекте Морском, улице Гребной, улице Рюхина, проспекте Крестовском, переулке Бодровом, проспекте Приморском, улице Яхтенной, улице Беговой.

Будьте внимательны!
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