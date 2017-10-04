Тучков мост откроется до конца ноября

фото: КРТИ Петербурга

Открыть следование транспорта по Тучкову мосту планируется до конца ноября. С информацией о сроках возобновления движения на одной из ключевых городских переправ выступил КРТИ.Автовладельцы получат возможность следовать по мосту в обоих направлениях. В силу вступит прежняя схема дорожного движения, действовавшая до начала работ по реконструкции.В рамках проекта Тучков мост планировалось открыть в декабре, но подрядчику удалось ускориться. Точная дата открытия переправы пока не называется.