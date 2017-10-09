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МЧС Петербурга 9 октября предупреждает о дождях и ветре

МЧС Петербурга 9 октября предупреждает о дождях и ветре


Ведомство МЧС Петербурга предупреждает о дождях и усилении ветра. В течение суток девятого октября, согласно данным службы, интенсивность осадков может значительно увеличиться.

Сила ветра местами достигнет пятнадцати м/с.

Будьте осторожны!
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