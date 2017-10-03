В Петербурге 4 октября дождь и усиление ветра

В Петербурге четвертого октября, согласно информации ГУ МЧС, прогнозируется дождь и усиление ветра. Осадки ожидаются в течение всех суток. Сила ветра может достигать пятнадцати м/с.Специалисты ведомства предостерегают о необходимости соблюдения правил безопасности!