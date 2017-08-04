В Петербурге 13 августа в связи с футбольным матчем ограничивается движение
В Петербурге тринадцатого августа в связи с футбольным матчем ограничивается следование транспорта. В воскресенье на сутки блокируется движение на проспекте Морском, улице Рюхина, Южной и Северной дороге. Остановка автомобилей запрещается на всех прилегающих к стадиону дорогах.
Во время прошлого матча городские службы грозили эвакуацией всех машин, оставленных в запрещенных для парковки местах. Едва ли стоит экспериментировать, так как перечень ограничений сохраняется.