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В Петербурге 13 августа в связи с футбольным матчем ограничивается движение

В Петербурге 13 августа в связи с футбольным матчем ограничивается движение


В Петербурге тринадцатого августа в связи с футбольным матчем ограничивается следование транспорта. В воскресенье на сутки блокируется движение на проспекте Морском, улице Рюхина, Южной и Северной дороге. Остановка автомобилей запрещается на всех прилегающих к стадиону дорогах.

Во время прошлого матча городские службы грозили эвакуацией всех машин, оставленных в запрещенных для парковки местах. Едва ли стоит экспериментировать, так как перечень ограничений сохраняется.
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