В центре Петербурга появятся международные дорожные знаки
В центре Петербурга проводится эксперимент по использованию дорожных знаков международного формата. Суммарно на территории центрального района до середины сентября планируется заменить 190 табличек.
Основное отличие международных дорожных знаков заключается в габаритах, действующие в Северной столице таблички большего размера. Международные знаки компактнее, власти города намерены проверить их эффективность. В частности планируется изучить восприятие автовладельцами новых знаков. В перспективе переход на международный формат позволит сэкономить.
Впрочем, пока о полноценной замене всех знаков разговор не идет. Эксперимент продлится четыре месяца, после чего профильные ведомства примут решение о возможности повсеместного использования новых информационных табличек.
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