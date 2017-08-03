В центре Петербурга появятся международные дорожные знаки

В центре Петербурга проводится эксперимент по использованию дорожных знаков международного формата. Суммарно на территории центрального района до середины сентября планируется заменить 190 табличек.Основное отличие международных дорожных знаков заключается в габаритах, действующие в Северной столице таблички большего размера. Международные знаки компактнее, власти города намерены проверить их эффективность. В частности планируется изучить восприятие автовладельцами новых знаков. В перспективе переход на международный формат позволит сэкономить.Впрочем, пока о полноценной замене всех знаков разговор не идет. Эксперимент продлится четыре месяца, после чего профильные ведомства примут решение о возможности повсеместного использования новых информационных табличек.