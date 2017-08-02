В Петербурге завершены работы по разметке велосипедных дорожек

В Петербурге в рамках проекта обустройства первых велосипедных маршрутов завершены работы по разметке специальных полос. Велодорожки появились на Свердловской, Арсенальной и Пироговской набережной.Велосипедные маршруты на набережных размечены в зоне тротуара. Потоки пешеходов и велосипедистов разделены дорожными знаками и разметкой.Аналогичные дорожки появились и на набережной Фонтанки. Маршруты размечены на начетной стороне от улицы Гороховой до площади Ломоносова, от проспекта Невского до набережной Мойки. От набережной Кутузова (по нечетной стороне) до улицы Чайковского и от улицы Гороховой до улицы Бородинской.