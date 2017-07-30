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В Петербурге 6 августа эвакуируют все автомобили нарушителей ПДД

В Петербурге 6 августа эвакуируют все автомобили нарушителей ПДД


В грядущее воскресенье, шестого августа, дорожные службы Петербурга намерены значительно ужесточить работы по обеспечению безопасности. В частности безальтернативно применять эвакуацию планируется в отношении всех автомобилей, припаркованных с нарушениями действующих правил.

Предупреждение касается посетителей стадиона на Крестовском острове, где городская футбольная команда встретится с московским «Спартаком».

Суточное ограничение движения вводится на проспекте Морском (улица Петроградская — улица Рюхина), улице Рюхина (Северная дорога — проспект Крестовский), Северной и Южной дороге, а равно ряду улиц в районе спортивной площадки.

Во избежание сложностей собирающимся на матч автовладельцам рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.
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