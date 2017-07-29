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В ближайшие трое суток петербуржцев ждут грозы и сильный ветер

В ближайшие трое суток петербуржцев ждут грозы и сильный ветер


В ближайшие трое суток пятого, шестого и седьмого августа петербуржцев ждут грозы и сильный ветер. С предостережением выступила городская служба МЧС.

В рамках сообщения ведомства отмечается: сила ветра может достигнуть пятнадцати м/с.

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