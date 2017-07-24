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В Петербурге 29 июля прогнозируются ливни и грозы

В Петербурге 29 июля прогнозируются ливни и грозы


В Петербурге двадцать девятого июля вновь прогнозируются ливни и грозы. Служба МЧС города предостерегает о неблагоприятной погодной ситуации во второй половине дня.

Температура воздуха меж тем сохранится довольно высокая. В дневные часы ожидается +22 °C.
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