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Петербургские мосты 28 и 30 июля разведут днем

Петербургские мосты 28 и 30 июля разведут днем


Петербургские городские переправы разведут днем двадцать восьмого июля. В период с 09:25 вплоть до 13:20 недоступны для следования транспорта будут Дворцовый, Благовещенский, Литейный и Троицкий мосты. В День ВМФ-2017 переправы вновь разведут, но сведут в 11:50.

Служба МЧС Петербурга предупреждает, движение закроется на Адмиралтейском проезде (набережной), Сенатской площади, Английской набережной (набережная Адмиралтейская — мост Благовещенский). В рамках подготовки к празднику ограничение вводится двадцать восьмого июля с 09:00 до 12:00. В День ВМФ с шести утра до полудня.

В связи с разводкой переправ центральный участок ЗСД будет доступен без внесения платы.
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