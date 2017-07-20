Петербургские мосты 28 и 30 июля разведут днем
Петербургские городские переправы разведут днем двадцать восьмого июля. В период с 09:25 вплоть до 13:20 недоступны для следования транспорта будут Дворцовый, Благовещенский, Литейный и Троицкий мосты. В День ВМФ-2017 переправы вновь разведут, но сведут в 11:50.
Служба МЧС Петербурга предупреждает, движение закроется на Адмиралтейском проезде (набережной), Сенатской площади, Английской набережной (набережная Адмиралтейская — мост Благовещенский). В рамках подготовки к празднику ограничение вводится двадцать восьмого июля с 09:00 до 12:00. В День ВМФ с шести утра до полудня.
В связи с разводкой переправ центральный участок ЗСД будет доступен без внесения платы.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Петербургские городские переправы разведут днем двадцать восьмого июля.
Транспортная авария с участием автомобилей Nissan и Chevrolet зафиксирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге утром двадцать пятого июля.
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