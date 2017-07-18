В Петербурге 24 июля прогнозируются грозы
Служба МЧС Петербурга предостерегает о прогнозируемых двадцать четвертого июля грозах. Грозы в сочетании с незначительными дождями возможны в течение суток понедельника.
В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты призывают автовладельцев и пешеходов к соблюдению правил безопасности.
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Служба МЧС Петербурга предостерегает о прогнозируемых двадцать четвертого июля грозах.
В центре Петербурга на Садовой улице с двадцать четвертого июля вводится ограничение движения.
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