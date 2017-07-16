В субботу 22 июля петербуржцев вновь ждут ливни
В субботу двадцать второго июля, несмотря на относительно теплую погоду, петербуржцев вновь ждут ливни. Служба МЧС предостерегает автовладельцев и пешеходов о грозах и дождях.
Ожидаются кратковременные, но обильные осадки, что может негативно сказаться на дорожной ситуации. Будьте внимательны!
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В субботу двадцать второго июля, несмотря на относительно теплую погоду, петербуржцев вновь ждут ливни.
В центре Петербурга на набережной Грибоедова с двадцать первого июля вводится ограничение движения.
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