В субботу 22 июля петербуржцев вновь ждут ливни

В субботу двадцать второго июля, несмотря на относительно теплую погоду, петербуржцев вновь ждут ливни. Служба МЧС предостерегает автовладельцев и пешеходов о грозах и дождях.Ожидаются кратковременные, но обильные осадки, что может негативно сказаться на дорожной ситуации.