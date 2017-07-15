Ограничение движения вводится на канале Грибоедова с 21 июля
В центре Петербурга на набережной Грибоедова с двадцать первого июля вводится ограничение движения. Вплоть до пятнадцатого октября на участке от моста Каменного до Банковского следование транспорта будет затруднено.
Будьте внимательны!
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В центре Петербурга на набережной Грибоедова с двадцать первого июля вводится ограничение движения.
Возгорание в экскаваторе «Линтер» зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцатого июля.
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