В Петербурге 20 июля сохранится дождливая погода
В Петербурге согласно прогнозу специалистов гидрометеорологического центра в ближайшие сутки сохранится дождливая погода. Ожидаются незначительные дожди, однако местами не исключаются ливни.
Впрочем, мокрая дорога неизменно представляет опасность для участников движения, поэтому служба МЧС предостерегает о соблюдении правил.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге согласно прогнозу специалистов гидрометеорологического центра в ближайшие сутки сохранится дождливая погода.
В петербургском метро продолжаются работы по монтажу сети Wi-Fi.
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