В метро Петербурга продолжается монтаж сети Wi-Fi
В петербургском метро продолжаются работы по монтажу сети Wi-Fi. Официальные представители предприятия сообщают об установке первого коммутационного шкафа на станции «Проспект Просвещения».
В настоящее время монтаж уже проведен в полном объеме на «пятой» и «четвертой» линиях. Пассажиры могут пользоваться доступом в сеть Интернет. Реализация всего проекта запланирована в период до конца текущего года.
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В Петербурге согласно прогнозу специалистов гидрометеорологического центра в ближайшие сутки сохранится дождливая погода.
В петербургском метро продолжаются работы по монтажу сети Wi-Fi.
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