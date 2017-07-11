В Петербурге днем 18 июля прогнозируются грозы
В Петербурге днем восемнадцатого июля прогнозируются грозы и ливни. Служба МЧС города предостерегает о возможном осложнении дорожной ситуации.
Ожидаемые колебания температуры +17 °C +18 °C.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге днем восемнадцатого июля прогнозируются грозы и ливни.
В действующие правила движения (ПДД) внесены очередные изменения.
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