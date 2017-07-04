Крюков канал ограничивается для движения до 2018 года

Следование транспорта на набережной Крюкова канала ограничивается с пятнадцатого июля. Вплоть до июня 2018 года на участке от площади Труда вплоть до улицы Большой Морской будут вестись работы по ремонту канализационного коллектора.С четырнадцатого июля до двенадцатого октября ограничивается переулок Гривцова (около дома № 26). Работы запланированы на участке от площади Сенной до канала Грибоедова.