Крюков канал ограничивается для движения до 2018 года
Следование транспорта на набережной Крюкова канала ограничивается с пятнадцатого июля. Вплоть до июня 2018 года на участке от площади Труда вплоть до улицы Большой Морской будут вестись работы по ремонту канализационного коллектора.
С четырнадцатого июля до двенадцатого октября ограничивается переулок Гривцова (около дома № 26). Работы запланированы на участке от площади Сенной до канала Грибоедова.
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Следование транспорта на набережной Крюкова канала ограничивается с пятнадцатого июля.
В Петербурге с двенадцатого июля закрывается для проезда Лесной проспект.
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