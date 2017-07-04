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Крюков канал ограничивается для движения до 2018 года

Крюков канал ограничивается для движения до 2018 года


Следование транспорта на набережной Крюкова канала ограничивается с пятнадцатого июля. Вплоть до июня 2018 года на участке от площади Труда вплоть до улицы Большой Морской будут вестись работы по ремонту канализационного коллектора.

С четырнадцатого июля до двенадцатого октября ограничивается переулок Гривцова (около дома № 26). Работы запланированы на участке от площади Сенной до канала Грибоедова.
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