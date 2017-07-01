В Петербурге 9 июля ограничивается движение в связи с марафоном «Белые ночи»
В центре Петербурга с раннего утра девятого июля в связи с марафоном «Белые ночи» вводится ограничение движения. Блокировка движения будет осуществляться поэтапно.
Марафон стартует с Дворцовой площади. Ограничения затронут Адмиралтейский проспект, Тучков и Благовещенский мосты, набережную Дворцовую, а также ряд центральных городских улиц.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В центре Петербурга с раннего утра девятого июля в связи с марафоном «Белые ночи» вводится ограничение движения.
В Петербурге с полночи седьмого июля вводится ряд ограничений на следование транспорта в связи с проведением Речного карнавала.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».