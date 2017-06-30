Речной карнавал в Петербурге ограничит движение

В Петербурге с полночи седьмого июля вводится ряд ограничений на следование транспорта в связи с проведением Речного карнавала. Вплоть до одиннадцати вечера девятого июля движение блокируется на набережной Мойки (участок от Лебяжьей канавки и моста 2-го Садового), проезду около Марсова поля (от моста 2-го Садового до улицы Миллионной), проезду Михайловскому.