Выходные встречают петербуржцев ветром и дождем
В субботу, первого июля, петербуржцев вновь ждет сильный ветер и дождь. В отношении осадков предсказание гидрометеорологического центра ограничивается формулировкой «кратковременные», однако вместе с ветром погодные условия сложно считать благоприятными.
В течение дня сила ветра может увеличиваться до пятнадцати м/с.
Будьте осторожны!
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В субботу, первого июля, петербуржцев вновь ждет сильный ветер и дождь.
Сотрудникам полиции Петербурга удалось обезвредить группу угонщиков, злоумышленники подозреваются минимум в пятнадцати случаях хищения автомобилей.
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