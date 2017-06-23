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Выходные встречают петербуржцев ветром и дождем

Выходные встречают петербуржцев ветром и дождем


В субботу, первого июля, петербуржцев вновь ждет сильный ветер и дождь. В отношении осадков предсказание гидрометеорологического центра ограничивается формулировкой «кратковременные», однако вместе с ветром погодные условия сложно считать благоприятными.

В течение дня сила ветра может увеличиваться до пятнадцати м/с.

Будьте осторожны!
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