Троицкий мост 23 июня разведут на сутки

В пятницу, двадцать третьего июня, Троицкий мост разведут на сутки. Переправа закроется в два часа дня. Сведут мост лишь в 14:00 субботы.Столь значительный срок разводки, отмечает администрация города, необходим организаторам праздника «Алые паруса» для подготовки и проведения шоу. Сегодня, двадцать второго июня, Троицкий мост будет разведен с 21:00 до пяти утра в связи с репетицией.Впрочем, без переправ автовладельцы Петербурга не останутся. В праздничную ночь все остальные мосты пребывают в сведенном состоянии.