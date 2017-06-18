Троицкий мост 23 июня разведут на сутки
В пятницу, двадцать третьего июня, Троицкий мост разведут на сутки. Переправа закроется в два часа дня. Сведут мост лишь в 14:00 субботы.
Столь значительный срок разводки, отмечает администрация города, необходим организаторам праздника «Алые паруса» для подготовки и проведения шоу. Сегодня, двадцать второго июня, Троицкий мост будет разведен с 21:00 до пяти утра в связи с репетицией.
Впрочем, без переправ автовладельцы Петербурга не останутся. В праздничную ночь все остальные мосты пребывают в сведенном состоянии.
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В пятницу, двадцать третьего июня, Троицкий мост разведут на сутки.
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