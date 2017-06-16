В Петербурге 21 июня ожидается дождь с грозой
Погодные условия в Петербурге двадцать первого июня едва ли обрадуют жителей и гостей города, дождь по-прежнему не оставляет Северную столицу. Служба МЧС предупреждает, осадки прогнозируются в течение всех суток.
Сила ветра может достигать двенадцати м/с. Грозы.
Будьте осторожны!
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Погодные условия в Петербурге двадцать первого июня едва ли обрадуют жителей и гостей города, дождь по-прежнему не оставляет Северную столицу.
Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание 50-летней женщины, подозреваемой в краже пяти грузовиков с автостоянки на Вербной улице.
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