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Биржевой мост переведен на двухразовую разводку

Биржевой мост переведен на двухразовую разводку


Биржевой мост переведен на двухразовую разводку, сообщают официальные представители предприятия «Мостотрест». Вплоть до двадцать третьего июля переправа будет недоступна для проезда с двух часов ночи до 02:55, а также с 03:35 до 04:55.

В отношении других объектов действует плановый график разводки мостов СПб.
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