Биржевой мост переведен на двухразовую разводку
Биржевой мост переведен на двухразовую разводку, сообщают официальные представители предприятия «Мостотрест». Вплоть до двадцать третьего июля переправа будет недоступна для проезда с двух часов ночи до 02:55, а также с 03:35 до 04:55.
В отношении других объектов действует плановый график разводки мостов СПб.
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Биржевой мост переведен на двухразовую разводку, сообщают официальные представители предприятия «Мостотрест».
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