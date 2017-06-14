Кубок конфедераций-2017 в СПб: как добраться?
Кубок конфедераций-2017 открывается уже завтра, первый матч в Санкт-Петербурге пройдет семнадцатого июня. Если жители Северной столицы едва ли столкнуться с проблемами на пути к месту футбольной встречи, то гости города задаются вопросом «Как добраться до стадиона на Крестовском острове?».
Кубок конфедераций-2017 в СПб: как добраться?
1. Пешком от метро «Крестовский остров» через Батарейную дорогу (аллея Приморского парка Победы). Протяженность пути порядка двух километров, до Велосипедной аллеи следуют бесплатные экомобили.
2. Трамваи № 19 (от метро «Старая деревня») и № 48 (от метро «Черная речка») до моста Яхтенного.
3. Бесплатные автобусы от метро «Выборгская», «Петроградская», «Площадь Восстания», «Чкаловская» и аэропорта «Пулково».
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Кубок конфедераций-2017 открывается уже завтра, первый матч в Санкт-Петербурге пройдет семнадцатого июня.
В Петроградском районе на улице Братьев Горкушенко утром шестнадцатого июня горел цельнометаллический гараж.
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