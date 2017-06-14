Кубок конфедераций-2017 в СПб: как добраться?

Кубок конфедераций-2017 открывается уже завтра, первый матч в Санкт-Петербурге пройдет семнадцатого июня. Если жители Северной столицы едва ли столкнуться с проблемами на пути к месту футбольной встречи, то гости города задаются вопросом «Как добраться до стадиона на Крестовском острове?».1. Пешком от метро «Крестовский остров» через Батарейную дорогу (аллея Приморского парка Победы). Протяженность пути порядка двух километров, до Велосипедной аллеи следуют бесплатные экомобили.2. Трамваи № 19 (от метро «Старая деревня») и № 48 (от метро «Черная речка») до моста Яхтенного.3. Бесплатные автобусы от метро «Выборгская», «Петроградская», «Площадь Восстания», «Чкаловская» и аэропорта «Пулково».