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В День России центр Петербурга ограничат для движения

В День России центр Петербурга ограничат для движения


В связи с подготовкой и празднованием Дня России центр Петербурга ограничивается для следования транспорта. С начала суток десятого июня ограничение вводится на площади Островского. Вплоть до вечера двенадцатого июня блокируется проезд на участке от площади до проспекта Невского и переулка Крылова.

С полудня, непосредственно в день праздника, до 14:15 закрывается движение на площади Островского. С 14:00 на час блокируется движение на проспекте Невском, площади Дворцовой и Островского.

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