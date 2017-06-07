В День России центр Петербурга ограничат для движения

В связи с подготовкой и празднованием Дня России центр Петербурга ограничивается для следования транспорта. С начала суток десятого июня ограничение вводится на площади Островского. Вплоть до вечера двенадцатого июня блокируется проезд на участке от площади до проспекта Невского и переулка Крылова.С полудня, непосредственно в день праздника, до 14:15 закрывается движение на площади Островского. С 14:00 на час блокируется движение на проспекте Невском, площади Дворцовой и Островского.