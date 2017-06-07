В День России центр Петербурга ограничат для движения
В связи с подготовкой и празднованием Дня России центр Петербурга ограничивается для следования транспорта. С начала суток десятого июня ограничение вводится на площади Островского. Вплоть до вечера двенадцатого июня блокируется проезд на участке от площади до проспекта Невского и переулка Крылова.
С полудня, непосредственно в день праздника, до 14:15 закрывается движение на площади Островского. С 14:00 на час блокируется движение на проспекте Невском, площади Дворцовой и Островского.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В связи с подготовкой и празднованием Дня России центр Петербурга ограничивается для следования транспорта.
В ночь после празднования Дня России (двенадцатое-тринадцатое июня) мосты Петербурга не будут разводиться.
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