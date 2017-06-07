В День России отменяется разводка петербургских мостов
В ночь после празднования Дня России (двенадцатое-тринадцатое июня) мосты Петербурга не будут разводиться. Автовладельцы смогут беспрепятственно пересечь Неву.
Исключение: Тучков мост. Вплоть до двадцать третьего июля переправа закрыта в связи с техническими мероприятиями.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В ночь после празднования Дня России (двенадцатое-тринадцатое июня) мосты Петербурга не будут разводиться.
Транспортная авария с участием «ВАЗ-2109» и иномарки Volkswagen зафиксирована МЧС Петербурга утром девятого июня на Кольцевой дороге.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».